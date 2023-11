Amelie Van Impe remporte un duel belgo-belge face à Amelia Waligora au premier tour

Amelie Van Impe (WTA 488) s'est imposée au 1er tour du tournoi de tennis ITF W40 de Pétange, joué en intérieur sur surface dure et doté de 40.000 dollars, mardi au Luxembourg. La joueuse de 19 ans s'est imposée contre sa compatriote et cadette Amelia Waligora (WTA 865, 18 ans), 6-2, 6-2 en 1 heure et 21 minutes.