Aryna Sabalenka élimine Madison Keys et se qualifie pour les demi-finales

Sabalenka avait déjà été demi-finaliste en 2021 et n'avait pu participer l'an dernier en raison de l'exclusion des Russes et Bélarusses en raison de la guerre en Ukraine. Elle compte trois titres cette saison (Adelaïde 1, Open d'Australie et Madrid) et deux autres finales (Indian Wells et Stuttgart).

L'autre demi-finale opposera l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 76) à la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 42)

Sabalenka peut devenir la 29e joueuse de l'histoire à occuper la place de N.1 mondiale lundi prochain à condition de gagner le titre samedi à Wimbledon.