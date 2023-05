Aryna Sabalenka en finale pour la 5e en 7 tournois cette saison

La Bélarusse Aryna Sabalenka, deuxième joueuse mondiale, s'est qualifiée pour la finale du tournoi de tennis WTA 1.000 de Madrid, épreuve sur terre battue dotée de 7.652.174 dollars, jeudi. Sabalenka s'est jouée 6-4, 6-1 de la Grecque Maria Sakkari (WTA 9). La rencontre a duré 1 heure et 25 minutes.

Sabalenka, qui fêtera son 25e anniversaire vendredi, disputera la 23e finale de sa carrière en simple, la cinquième de la saison en sept tournois disputés. Elle compte 12 titres en simple, dont le tournoi d'Adélaïde et l'Open d'Australie glanés cette année. En 2023, elle a été battue en finale à Indian Wells et à Stuttgart. Il n'y a qu'à Dubaï (quarts de finale) et Miami (quarts de finale) qu'elle n'a pas atteint le dernier acte d'un tournoi. La Bélarusse s'est déjà imposée dans la capitale espagnole, en 2021.

Contre Sakkari, Sabalenka avait d'emblée pris le large (3-0) avant de voir son adversaire revenir à 3-3. Un nouveau break lui permettait de remporter la première manche 6-4. Elle expédiait ensuite le deuxième set en 34 minutes.