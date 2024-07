Barbora Krejcikova remporte la finale dames de Wimbledon

L'Italienne Jasmine Paolini (WTA 7) et la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 32) disputaient ce samedi la finale de Wimbledon, troisième tournoi du Grand Chelem de tennis. Barbora Krejcikova l'a emporté en trois sets, 6-2, 2-6, 6-4.

Le deuxième set débutait beaucoup mieux pour l'Italienne qui s'envolait rapidement à 3-0. La confiance changeait totalement de camp avec une Krejcikova qui multipliait les fautes directes et permettait à Paolini de prendre l'ascendant. Finalement, la 7e mondiale remportait le second set 6-2, poussant les deux joueuses à un set décisif.

Spécialiste du gazon, Krejcikova a rapidement pris la rencontre à son compte, dominant largement le premier set 6-2. En face, Jasmine Paolini, première joueuse à atteindre la finale de Roland-Garros et de Wimbledon la même année depuis Serena Williams en 2016, n'a jamais su trouver la bonne carburation face à la Tchèque.

Un troisième set qui s'affichait plus disputé, du moins jusqu'à 3-3. À partir de là, Krejcikova prenait le dessus en breakant Jasmine Paolini puis en confirmant son avance à 5-3. Face au mur et avec service à suivre, l'Italienne ne craquait pas et revenait à 5-4.

Sur son service, la Tchèque se montrait nerveuse, galvaudant une balle de match avant d'effacer une balle de break. Sur sa seconde balle de match, Krejcikova ratait une nouvelle occasion de l'emporter, mais la troisième était la bonne pour s'offrir un premier sacre sur le gazon londonien.

C'est le second titre en simple en Grand Chelem pour Barbora Krejcikova après Roland-Garros en 2021.