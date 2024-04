Blessé au bras, Carlos Alcaraz renonce comme l'an dernier

"J'ai travaillé jusqu'à la dernière minute à Monte-Carlo pour essayer de récupérer d'une compression du nerf médian au bras droit, mais ça n'a pas été possible et je ne suis pas en mesure de jouer", a commenté Carlos Alcaraz sur les réseaux sociaux, et qui manquera le rendez-vous monégasque sur terre battue pour la deuxième année de suite.

L'Espagnol était apparu dimanche lors de son entraînement l'avant-bras droit enserré dans un bandage qu'il portait toujours lundi.