Bonaventure part dans l'inconnu, ne se met "pas trop la pression" et "espère profiter"

"Je ne la connais pas du tout", a-t-elle confié à Belga. "Je sais simplement qu'elle est Chinoise et qu'elle s'est qualifiée. Pour le reste, je ne l'ai jamais vu jouer. Je ne sais même pas à quoi elle ressemble. C'est mon coach qui va bosser pour m'apporter le plus d'infos et me préparer au mieux pour ce match. Le défi pour moi sera d'être bien en jambes et de bien servir. À partir du moment où mon service passe, le reste de mon jeu suit. Il y a pas mal de vent pour l'instant et je ne sais pas si ce sera le cas mardi. Mais je me sens bien. Je suis contente d'avoir eu deux bons matches sur gazon la semaine dernière (NdlR : à Gaiba). Et j'espère continuer."

Il s'agit de la deuxième participation d'Ysaline Bonaventure à Wimbledon, après 2019. À l'époque, elle s'était inclinée au premier tour contre la Russe Veronika Kudermetova.