Carlos Alcaraz et Stefanos Tsitsipas arrivent en quarts, pas Casper Ruud

arrCarlos Alcaraz et Stefanos Tsitsipas, 2e et 5e mondial, ont fait le travail jeudi en remportant leurs matchs respectifs contre Roberto Bautista Agut (ATP 25) 6-3, 7-5 et Denis Shapovalov (ATP 28) 6-3, 6-2, et rallié les quarts de finale du tournoi ATP 500 de Barcelone, vendredi en Espagne. En revanche, la 3e tête de série le Norvégien Casper Ruud, récent vainquuer à Estoril, a été surpris par l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 32) 7-6 (7/5), 6-3.