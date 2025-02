Coupe Davis: la Belgique repasse devant grâce à son duo magique et peut rêver du tour suivant

La Belgique a repris le contrôle dans sa rencontre de Coupe Davis contre le Chili (2-1), dont la deuxième et dernière journée se déroule dimanche à Hasselt. Dans l'unique double du duel, Sander Gillé et Joran Vliegen, 34e et 36e mondiaux de l'exercice, ont effacé Nicolas Jarry (ATP D-206) et Tomas Barrios Vera (ATP D-228) au bout de trois sets très disputés, 6-3, 3-6, 6-3. La partie a duré un peu moins de deux heures.

Quelques semaines après leur séparation sur le circuit ATP, Gillé et Vliegen ont à nouveau joué côte à côte à l'Alverberg d'Hasselt. Dans leur région, les deux partenaires ont ravi le public présent en nombre en dominant la paire chilienne, pas perturbés par la participation de dernière minute de Nicolas Jarry. Annoncé initialement pour les simples de samedi, le leader de l'équipe n'avait pas joué. Il a été réintégré dans l'effectif pour le double, dimanche matin.