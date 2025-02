Elise Mertens remporte son 9e trophée en individuel et s'effondre sous l'émotion

La joueuse n°1 belge compte un nouveau trophée individuel de plus dans son armoire. Elise Mertens a remporté le tournoi WTA 250 de Singapour.

Mertens est parfaitement rentrée dans sa finale puisqu'elle a pris le service de son adversaire dès l'entame des débats. Avec un deuxième break et une avance portée à 4-0, la Limbourgeoise a concédé un jeu avant de remporter son jeu de service et de breaker Li une troisième fois, s'offrant la première manche sur sa deuxième balle de set (6-1).

Elise's moment! @elise_mertens defeats Li 6-1, 6-4 to capture her 9th career title! #SgTennisOpen pic.twitter.com/nG54rCx0pQ

Elise Mertens (WTA 32) a remporté le neuvième titre WTA de sa carrière ce dimanche. En finale du tournoi de tennis WTA 250 sur dur de Singapour et doté de 275.094 dollars, la N.1 belge a facilement battu l'Américaine Ann Li (WTA 85) en deux sets 6-1, 6-4. La rencontre a duré 1 heure et 23 minutes.

La deuxième manche n'aura pas été aussi expéditive. Mertens, 29 ans, a une nouvelle fois signé un break avant de céder sur son service tout en menant au score (2-1). Les deux joueuses ont bataillé (4-4) mais la Belge a converti sa première balle de match sur le service de l'Américaine (6-4).

Le mois dernier, à Hobart, en Australie, Mertens avait manqué l'opportunité de décrocher ce neuvième titre lors de sa quatorzième finale. Elle s'était inclinée devant l'Américaine McCartney Kessler. À l'Open d'Australie, Mertens avait été éliminée au deuxième tour tant en simple qu'en double.

En plus de ce sacre à Singapour, Mertens compte également deux titres à Hobart (2017, 2018) et à Monastir (2022, 2023), un à Lugano (2018), à Rabat (2018), à Doha (2019) et à Melbourne (2021).