David Goffin battu en finale: "Une défaite qui n'est pas facile à encaisser"

"J'aimerais tout d'abord féliciter Jack", a déclaré David Goffin lors de la cérémonie protocolaire. "Ce fut une grande bagarre. Tu es un grand joueur et tu as joué exceptionnellement bien durant cette semaine. J'espère que nous jouerons encore d'autres finales à l'avenir, et dans des plus grands tournois. J'ai moi aussi vécu une belle semaine ici, avec beaucoup de soutien de la part du public. Vous avez fait tellement de bruit qu'on aurait dit que vous étiez 10.000 dans les tribunes. Et merci à mon équipe également. À mon épouse et à mon coach de la semaine. C'est une défaite qui n'est pas facile à encaisser. Mais la prochaine fois, ce titre, on l'aura".

David Goffin, qui compte huit titres sur le circuit ATP, disputait en Lombardie sa deuxième finale de l'année, après celle remportée fin janvier dans un autre tournoi Challenger, le BW Open, à Louvain-la-Neuve, dans la foulée de son forfait à l'Australian Open. Le N.1 belge prendra désormais le chemin de la Finlande, où il participera cette semaine au HPP Open, le tournoi Challenger en salle sur dur d'Helsinki, doté de 145.000 euros. Il doit affronter au premier tour le Portugais Nuno Borges (ATP 74), 26 ans, tête de série N.3.