David Goffin, heureux d'être au 3e tour des qualifications: "La fin a été un peu tendue"

"Ce fut un match très difficile", a-t-il confié à sa sortie du court. "Avec la chaleur, le gazon et les balles réagissaient différemment. Le but, évidemment, était de gagner, mais ce ne fut pas évident. Mon adversaire était vif et ses balles restaient très basses, ce qui fait que je ne me sentais pas très à l'aise dans l'échange. J'ai dès lors avant tout tâché de conserver mon service et d'être le premier à porter l'estocade, vu que les conditions étaient un peu plus rapides. La fin a été un peu tendue. J'ai perdu mon service pour la première fois à 5-3, après avoir raté un coup droit facile à 5-3. Il fallait rester calme et je suis très heureux d'avoir pu le breaker dès le jeu suivant."

"J'ai déjà disputé les qualifications ici (NdlR : en 2011). Je m'en rappelle très bien", a-t-il ajouté. "J'avais perdu au troisième tour contre le Néerlandais Sijsling, qui jouait également très bien sur gazon. Il m'avait battu en quatre sets, mais j'étais tout de même content d'avoir gagné mes deux premiers matchs sur gazon en tant que joueur professionnel. Là, je suis de retour et beaucoup de choses ont changé. Ce n'est pas Wimbledon, mais c'est un beau village et c'est chouette de jouer ici pour décrocher son billet pour la semaine prochaine."