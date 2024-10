David Goffin a passé le 1er tour : "Ce serait incroyable de finir l'année dans le top 50"

"C'est une belle victoire", a reconnu le numéro 1 belge. "Ce n'était pas évident. Il y avait pas mal de vent et il fallait trouver ses marques. Ce n'était pas facile de jouer son meilleur tennis aujourd'hui. Mais j'ai livré un match solide. J'ai joué avec beaucoup de sécurité et lui a commis plus de fautes que d'habitude. C'est ma première victoire en tant que papa, aussi. C'est chouette. Quand on quitte la maison et que l'on gagne, on n'est pas parti pour rien."

C'est la première fois depuis 2019 que David Goffin dispute ce Rolex Shanghai Masters. Il affrontera au deuxième tour l'Italien de 22 ans Lorenzo Musetti, 18e mondial, demi-finaliste à Wimbledon et médaillé de bronze aux Jeux Olympiques à Paris, exempté du premier tour en tant que tête de série N.15.