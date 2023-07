Djokovic, bon perdant, face à Alcaraz: "Quelle qualité, tu mérites ta victoire"

"Quelle qualité à la fin du match. Tu mérites de gagner. Incroyable, incroyable", a déclaré le Serbe de 36 ans à Alcaraz. "Sur terre ou peut-être sur dur, je savais que j'aurais du mal contre toi, mais sur gazon, honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. C'est étonnant ce que tu as réalisé sur cette surface. Pour moi, on n'aime pas perdre un match comme celui-là. J'ai gagné tant de matchs si serrés comme contre Federer en 2019. Peut-être aurais-je dû perdre l'une ou l'autre de ces finales serrées donc là les choses s'équilibrent. Ce n'est pas facile de perdre quand on est si proche de la fin, mais je dois reconnaître qu'aujourd'hui j'ai perdu contre un meilleur joueur. Mais je vais continuer et espérer revenir plus fort", a ajouté le Serbe juste après la finale.

Avec ses 7 titres, Djokovic reste à une longueur du record de Roger Federer à Wimbledon. Le Serbe a également manqué l'occasion de porter son record de victoires en Grand Chelem à 24.