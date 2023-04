Elina Svitolina battue pour son retour à la compétition après un an d'absence

L'Ukrainienne Elina Svitolina a été battue à l'occasion de son retour sur les courts au premier tour du tournoi WTA 500 de Charleston, en Caroline du Sud, joué sur terre battue et doté de 780.637 dollars. L'ancienne N.3 mondiale, en septembre 2017, et désormais sans classement, était absente depuis un an pour cause de guerre dans son pays et de grossesse.