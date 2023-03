Elise Mertens abordera "pleine de confiance" son match contre Daria Kasatkina au 2e tour

"Je suis très bien entrée dans la partie et je suis parvenue à être dominatrice dès le début", a-t-elle confié à l'Agence BELGA après sa victoire. «"C'est une joueuse qui frappe fort dans la balle et possède un bon service. J'ai dès lors essayé de jouer de manière assez déliée et de garder l'ascendant. Et cela m'a bien réussi. J'ai un peu moins bien servi dans le deuxième set, mais j'ai toujours eu le sentiment d'avoir le match en mains. J'ai commis peu de fautes et cherché à venir au filet quand l'occasion se présentait. Et mentalement, je suis aussi restée assez stable. Bref, ce fut un bon match."

Au deuxième tour, jeudi, Elise Mertens défiera la Russe Daria Kasatkina (WTA 8), 25 ans, tête de série N.8 du tableau. Finaliste du tournoi WTA d'Adélaïde 2 en début d'année, la droitière de Togliatti n'a pas brillé ces dernières semaines, mais peut se targuer d'avoir remporté quatre de ses cinq précédents duels contre la N.1 belge.