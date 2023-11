Elise Mertens et Storm Hunter gagnent leur 2e match et s'assurent une place en demi-finale

Le deuxième match de poule d'Elise Mertens (WTA 5 en double) et l'Australienne Storm Hunter (WTA 3 en double) au WTA Finals de Cancun, au Mexique, le Masters féminin de tennis joué sur surface dure et doté de 9 millions de dollars, a vu la victoire de la paire belgo-australienne.

La partie avait été interrompue par la pluie la veille à 7-5, 2-0 face au duo réunissant l'Américaine Nicole Melichar-Martinez (WTA 21) et l'Australienne Ellen Perez (WTA 22), classé tête de série N.8, et s'est achevée mercredi par un succès 7-5, 6-4 au bout d'un total de 1 heure et 32 minutes de jeu.

Après leur victoire lundi aux dépens des Japonaises Shuko Aoyama (WTA 10) et Ena Shibahara (WTA 13), tête de série N.3, 6-4, 6-2, Elise Mertens et Storm Hunter sont assurées d'une place en demi-finale avant même leur troisième rencontre de poule prévue jeudi face à l'Américaine Desirae Krawczyk (WTA 15) et la Néerlandaise Demi Schuurs (WTA 19), 5e tête de série.