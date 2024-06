Elise Mertens rejoint la finale du double où elle visera un 21e titre

La Limbourgeoise, N.1 mondiale en double, et sa partenaire, N.3 à la WTA, composent la première tête de série de cette épreuve jouée sur gazon qui offre 267.082 dollars. Elles ont battu l'Américaine Asia Muhammad (WTA 34) et l'Indonésienne Aldila Sutjiadi (WTA 32), 4e tête de série, en deux manches 6-1 et 6-2. La rencontre s'est terminée après 57 minutes de jeu.

Mertens/Hsieh rencontreront dimanche en finale la paire composée de la Japonaise Miyu Kato (WTA 31) et de la Chinoise Shuai Zhang (WTA 52).