Gillé et Vliegen ont "toujours plus difficile sur des terrains intérieurs en dur"

Sander Gillé et Joran Vliegen ont vu leur parcours à l'European Open, le tournoi ATP 250 d'Anvers, s'arrêter en quarts de finale jeudi à la Lotto Arena. "Nous avons toujours plus difficile sur des terrains intérieurs en dur", ont-ils reconnu en conférence de presse après la rencontre.

Les Limbourgeois ont été battus en deux sets 7-6 (10/8), 6-3 par les Autrichiens Alexander Erler et Lucas Miedler sur le court central. "Nous les avions déjà affrontés par le passé et avions aussi perdu. Ils servent très bien et cela les aide sur cette surface. C'était serré dans le premier set mais ils ont été meilleurs dans le second. Dommage que nous perdons ce tie break. Cela leur a donné de la confiance et ils ont poursuivi sur leur élan", a déclaré Gillé.

La paire belge de Coupe Davis participait pour la septième fois au tournoi anversois mais n'a jamais été plus loin que les demi-finales (2019, 2020). "Nous aimerions une fois gagner devant notre public. Nous ne pouvons rien faire d'autre que nous améliorer, aussi sur cette surface qui exige d'autres compétences. Nous avons eu une bonne saison, avec quelques belles performances. Il s'agit maintenant d'être un peu plus régulier. Une ou deux très bonnes semaines devraient se transformer en quatre ou cinq très bonnes semaines."