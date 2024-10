Gilles-Arnaud Bailly renverse Pierre-Hugues Herbert et passe au 2e tour des qualifications

Gilles-Arnaud Bailly (ATP 622) a remporté une brillante victoire dimanche face au Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 123/N.4) au 1er tour des qualifications du European Open, le tournoi de tennis ATP 250 d'Anvers. Invité par l'organisation, le joueur de 19 ans a honoré sa wildcard avec une victoire en deux manches et un peu plus d'une heure et demie, 7-6 (9/7), 6-3.