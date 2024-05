Goffin, battu en trois sets par Zverev, doit "continuer sur cette pente plutôt ascendante"

"Le premier set n'était pas mal. J'aurais pu le prendre. J'ai eu des occasions. J'ai mené 2-0 et il y a eu une volée facile. Cela aurait fait 3-1. Mais ce n'est pas facile, contre lui en tout cas. Et avant le tie-break, je savais qu'il y aurait au moins deux ou trois gros services ou aces. Je jouais de façon plus agressive, je voulais avoir le dessus. C'était très serré, mais il a été solide. Je n'ai pas l'impression d'avoir baissé beaucoup aux deuxième et troisième. Il a mieux joué, il a continué à bien servir. Il suffit qu'on ait une petite déconcentration et tout de suite on est mené 4-2. C'est un des joueurs en forme. De tous les matchs que j'ai joués contre Zverev, c'est la meilleure prestation qu'il ait faite contre moi."

David Goffin n'aura pas à rougir de sa prestation à Roland-Garros, vainqueur d'un match disputé contre le Français Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 66), avant de s'incliner contre l'un des favoris du tournoi.