Goffin en finale et dans le Top 100 : "Super d'avoir enchaîné quatre victoires d'affilée"

"Il fallait rester très concentré, car il n'a jamais abandonné", a-t-il confié, soulagé. "J'ai eu un break d'avance dans le premier set, un break d'avance et une balle de match qui a flirté avec la ligne dans le deuxième (NdlR : 5-4, avantage sur son service). Puis, il a livré un excellent tie-break. Et donc, j'ai dû recommencer à me battre. Je savais que j'avais le jeu et tout ce qu'il fallait dans ma raquette pour gérer cette situation et gagner ce match. Je suis resté calme et j'ai essayé de me montrer un peu plus agressif pour forcer un nouveau break. Et j'ai réussi à garder mon service jusqu'à la fin."

Il s'agit de la première finale de l'année pour David Goffin et de la 11e de sa carrière sur le circuit Challenger. Elle lui vaudra, du même coup, de réintégrer le Top 100 à faveur d'un bond de 16 places qui l'amènera au 93e rang.