Goffin, qui a raté le coche contre Machac: "Un Wimbledon dont je me souviendrai longtemps"

"C'est dommage, mais c'est le tennis. Un sport qui peut être dur parfois", a-t-il confié à la Fédération belge de tennis. "La perte du troisième set (ndlr: où il a mené 4-3 et break) m'a fait mal. J'ai commencé à me crisper et à fatiguer. Je sentais que le match était en train de m'échapper. J'avais en outre un adversaire qui ne donne pas grand-chose. Et je n'ai pas bien servi. Cela aurait pu m'aider. Au début du cinquième set, j'ai été plus agressif et soudainement, cela allait vite. Mais il n'a pas craqué. Il a continué à se battre et dès que je baissais d'intensité, il était là. Il ne ratait plus rien dans l'échange, ce qui explique ma prise de risque et les fautes commises dans le super tie-break."

"Suite à ma défaite au troisième tour des qualifications, où j'aurais pu gagner, je suis rentré à la maison avec l'idée de prendre quelques jours de vacances", a-t-il poursuivi. "Et dimanche, j'ai reçu un coup de fil m'informant qu'il ne fallait plus que deux forfaits, dont celui plausible de Murray, pour que je sois repêché. J'ai donc roulé de nuit de Monaco à Lyon pour arriver ici lundi à 10h15, juste à temps pour signer. Je n'ai pu taper la balle que 45 minutes avant de monter sur le court pour jouer un set et demi hier et finir comme ça aujourd'hui. Bref, un Wimbledon dont je me souviendrai encore longtemps…"