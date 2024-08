Hanne Vandewinkel se qualifie pour le deuxième tour

Hanne Vandewinkel s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi de tennis ITF W75 d'Amstetten, joué sur terre battue et doté de 60.000 dollars, mardi en Autriche.

Vandewinkel, 246e mondiale et tête de série N.2, s'est imposée en deux sets 6-3, 6-3 contre l'Italienne Verena Meliss, 590e mondiale et issue des qualifications. La rencontre a duré 1 heure et 38 minutes.

La Limbourgeoise rencontrera la Néerlandaise Eva Vedder (WTA 347) pour une place en quarts de finale.

Vandewinkel, 20 ans, est la seule Belge engagée en Autriche. Elle reste sur une élimination au deuxième tour du tournoi ITF W75 d'Hechingen en Allemagne, il y a deux semaines.