Iga Swiatek, la N.1 mondiale de tennis, quitte son coach

"Après trois années des plus grands succès dans ma carrière, nous avons décidé avec le coach Tomasz Wiktorowski de mettre terme à notre collaboration", a écrit la quadruple lauréate de Roland-Garros sur Instagram. "Il a rejoint mon équipe quand j'avais un fort besoin de changements et une nouvelle approche de mon jeu. (...) Mon objectif premier était de devenir N.1 mondiale et le coach Wiktorowski a été le premier qui l'a formulé. (...) Ensemble nous avons gagné beaucoup de tournois et 4 Grands Chelems".

Swiatek n'a plus joué depuis son élimination en quarts de finale à l'US Open le 5 septembre.

"Compte tenu de ce changement important pour moi, je me donne les prochaines semaines pour entamer une collaboration avec un nouveau coach", a encore ajouté la Polonaise qui a remporté cinq de ses vingt-deux titres cette année: Doha, Indian Wells, Madrid, Rome et Roland Garros.