Iga Swiatek ne laisse que des miettes à Vondrousova et rejoint Coco Gauff en demi-finales

Double tenante du titre, Iga Swiatek a obtenu son billet pour les demi-finales des Internationaux de France de tennis, mardi après-midi au stade Roland-Garros de Paris. La Polonaise N.1 mondiale, n'a laissé aucune chance en quarts de finale à la Tchèque Marketa Vondrousova, 6e mondiale et 5e tête de série. Elle a conclu la rencontre sur le score de 6-0, 6-2. Le match a duré 1h02.

Swiatek a porté à 19 le nombre de ses victoires consécutives sur la terre battue de la Porte d'Auteuil et à 17 celui de celles décrochées sur cette surface en 2024. Elle a désormais remporté 33 de ses 35 duels dans cette 2e levée du grand chelem.

Vondrousova sauva un jeu au début du second set (1-1) et s'offrit une balle de break dans le suivant, sans effet. Swiatek reprit sa promenade de santé (4-1), et accorda un ultime jeu à son adversaire.

La Polonaise jouera son billet pour la quatrième finale de sa carrière à Roland-Garros, et la 3e consécutive, face à la 3e joueuse mondiale l'Américaine Coco Gauff qui a éliminé en début de programme la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 9/N.8) 4-6, 6-2, 6-3.

Swiatek, 23 ans, partira largement favorite de ce duel. Elle a remporté dix des onze rencontres face à la Floridienne de 20 ans et notamment les deux disputées à Roland-Garros en finale en 2022 (6-1, 6-3) et en quarts en 2023 (6-4, 6-2).