Indian Wells: Garcia se bat mais bute sur Cirstea en 8e de finale

Elle s'est battue, même si pas grand chose ne fonctionnait et n'a pas été loin d'un hold-up, mais Caroline Garcia a fini par céder face à la Roumaine Sorana Cirstea, manquant une nouvelle fois le rendez-vous des quarts à Indian Wells, mardi soir.

"C'était un match difficile, je n'avais pas de bonnes sensations, je n'arrivais pas à trouver mon rythme, je ne me suis pas adaptée aux conditions, ni à ce qu'elle me proposait", a déclaré la lauréate du Masters en fin d'année dernière.

"Il y a des jours comme ça où ça se passe moins bien. Il faut essayer de trouver des solutions, de continuer à se battre, de rester positive, c'est ce que j'ai essayé de faire... Mais c'est difficile après autant d'efforts, d'avoir quasiment fait basculer le match, pour finalement le perdre", a-t-elle ajouté.

Face à une adversaire qu'elle avait pourtant battu deux fois en autant de confrontations, la Lyonnaise de 29 ans a été constamment en réaction et non dans l'action, dans ce match disputé en nocturne et sous une relative fraicheur, subissant la plupart du temps l'agressivité de Cirstea.