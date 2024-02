Jannik Sinner, 3e, meilleur classement italien de l'histoire, Goffin redevient N.1 belge

Jannik Sinner est le nouveau numéro 3 mondial de tennis dans le classement publié lundi. L'Italien a remporté dimanche le tournoi ATP 500 de Rotterdam. Il a ainsi ajouté 200 points à son total et devance désormais avec 8270 points de 5 unités le Russe Daniil Medvedev (8265) à qui il a succédé au palmarès dans la grande cité portuaire. Il devient aussi le joueur italien le mieux classé de l'histoire, hommes et femmes confondus.

Un autre changement est intervenu parmi les dix premiers. L'Australien Alex de Minaur, finaliste valeureux à Rotterdam, intègre le top 10 à la 9e place (+2), lui aussi obtient son meilleur classement à ce jour. L'Américain Taylor Fritz est 10e (-1) et le Grec Stefanos Tsitsipas 11e (-1).

L'Argentin Facundo Diaz Acosta, vainqueur à Buenos Aires de son premier titre ATP, a bondi de 28 rangs et se retrouve 59e. Son finaliste malheureux, le Chilien Nicolas Jarry rejoint le top 20 à la 19e place (+2) et n'est plus qu'à une place de son meilleur classement en carrière (18e).

David Goffin a retrouvé lui sa place de N.1 belge après trois semaines. Le Liégeois a progressé de 21 positions, grâce à son 2e tour à Rotterdam. Il est 112e.

Goffin tentera de continuer sa remontée cette semaine au Challenger 125 de Pau.