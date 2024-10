Jiri Lehecka l'emporte au bout d'une "très belle bataille" contre Marcos Giron

"Il était important pour moi de bien débuter la rencontre et cela s'est avéré décisif", a expliqué Lehecka, qui s'est imposé après trois sets contre l'Américain, 6-3, 4-6, 6-2. "Je devais rebondir après le deuxième set. Peut-être un peu libéré" après le break immédiat dans le set décisif, le 33e mondial a "pris un peu de risques, et cela a fonctionné. Ce sont les moments qu'il faut saisir. Je suis heureux de n'avoir pas eu peur de prendre ces risques."

"C'était une très belle bataille. Je connais très bien Marcos et nous avons joué l'un contre l'autre à plusieurs reprises. Je savais que ce serait difficile. Il a montré dans le deuxième set qu'il a sa place dans le top 50 et même encore plus haut", a poursuivi Jiri Lehecka. Si Zizou Bergs s'était dit quelque peu dépassé par le "niveau exceptionnel" de Giron en quarts de finale vendredi, le Tchèque s'est dit "préparé à tout. C'est la demi-finale d'un tournoi ATP. Tout le monde joue bien. Il jouait un excellent tennis, mais celui qui ne se prépare pas n'a pas sa place ici."