JO 2024: les Belgian Cats se font surprendre d'entrée contre l'Allemagne

Un match compliqué

La Belgique a été dépassée dès l'entame par l'adversaire a priori le plus abordable du groupe C. En attaque comme en défense, les Cats semblaient jouer sur un autre rythme que des Allemandes en pleine réussite. Le public acquis à la cause des Belges ne perturbait absolument pas l'offensive teutonne: Satou Sabally et Leonie Fiebich ont mis l'Allemagne dans un fauteuil au repos (46-25). La mi-temps a cependant offert un espoir à la Belgique. Les Cats ont paru métamorphosées après leur passage aux vestiaires, et un run de 11-1 a permis de réduire l'écart à 11 points. Intenable, Nyara Sabally a cependant détruit la dynamique belge en rendu le contrôle à l'Allemagne avant la dernière période (60-42).

Comme un symbole, Julie Vanloo a inscrit le premier panier à trois points de la Belgique à 8 minutes du terme. La capitaine Emma Meesseman au four et au moulin a noirci la feuille de stats offensivement (25 points, 5 passes) et permis de limiter les dégâts, mais elle n'a su empêcher le naufrage d'une équipe qui devra absolument se remobiliser. La Belgique s'apprête désormais à affronter les États-Unis, titulaires des sept dernières médailles d'or, jeudi à 21h00.

Le match décisif aura lieu face au Japon, dimanche à 11h00. Seuls les deux premiers de chacun des trois groupes, ainsi que les deux meilleurs troisièmes, disputeront les quarts de finale.