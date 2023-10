Kimberley Zimmermann éliminée en quarts de finale du double

Aux côtés de la Hongroise Anna Bondar, avec qui elle formait la tête de série N.2, elle a été éliminée au deuxième tour du Transylvania Open par la Française Leolia Jeanjean et l'Ukrainienne Valeriya Strakhova 7-6 (7/1), 7-5 après 1 heure et 38 minutes. Le duo franco-ukrainien rencontrera pour une place en finale l'Allemande Anna-Lena Friedsam et la Roumaine Monica Niculescu.

Plus tôte dans la journée, Greet Minnen et Yanina Wickmayer avaient également été éliminées en quarts du double.