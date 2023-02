Kirsten Flipkens éliminée au 1er tour du double à Dubaï

Kirsten Flipkens et sa partenaire allemande Laura Siegemund ont été éliminées au premier tour du tournoi de tennis WTA 1.000 de Dubaï, épreuve sur surface dure dotée de 2.788.465 dollars, dimanche.

La paire belgo-allemande, tête de série N.8, a été battue 6-2, 6-4 en 1h13 par la Russe Anastasia Pavlyuchenkova et la Kazakhe Elena Rybakina.

Pavlyuchenkova et Rybakina pourraient rencontrer Kimberley Zimmermann en 8e de finale. La Belge et sa partenaire roumaine Monica Niculescu rencontreront les Russes Anastasia Potapova et Yana Sizikova lundi au premier tour.