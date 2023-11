La Belgique, favorite face à la Hongrie à Charleroi, en barrage pour le groupe mondial

La Belgique est "favorite" des débats, selon l'aveu même de Wim Fissette le capitaine belge qui estime que c'est un "must" de continuer à jouer dans le groupe mondial pour les joueuses belges.

Dimanche, deux simples sont au programme, à partir de 13h00, d'abord, en principe, entre Greet Minnen et Anna Bondar, deux joueuses qui se connaissent bien pour évoluer en double sur le circuit WTA. Yanina Wickmayer sera opposée ensuite à Dalma Galfi.

Le dernier match, un double, opposera en théorie, Marie Benoit et Kimberley Zimmermann à Timea Babos et Fanny Stollar, les capitaines pouvant changer la composition de leurs simples et du double jusqu'à une heure avant le coup d'envoi de la partie concernée.