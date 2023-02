La Belgique "a tous les atouts" pour accéder à la phase finale, pense Johan Van Herck

(Belga) La Belgique tentera de se qualifier pour la phase finale de la Coupe Davis de tennis en battant la Corée du Sud samedi et dimanche à Séoul. "Nous avons les qualités et les atouts pour gagner cette rencontre", a estimé le capitaine de l'équipe belge Johan Van Herck jeudi en conférence de presse.

La Belgique s'est présentée à Séoul avec David Goffin (ATP 41), Zizou Bergs (ATP 115), Joris De Loore (ATP 211) et la paire Sander Gillé et Joran Vliegen, respectivement 55e et 53e mondiaux en double. La Corée du Sud alignera Soonwoo Kwom (ATP 61) et Seong Chan Hong (ATP 237) en simple et la paire Jisung Nam (ATP 152 en double)/Minkyu Song (ATP 147 en double). "Normalement, en double et dans le match des N.2, nous sommes favoris", a analysé Van Hercke. "Sur base du ranking, Kwon est favori contre notre N.2. Et entre David et Kwon, c'est du 50-50. Mais ça reste la Coupe Davis, c'est toujours quelque chose de différent. Tu as des joueurs fiers de jouer pour leur pays qui jouent à un haut niveau." Pour Van Herck, la clé sera "de mettre les joueurs dans les meilleures conditions et travailler sur les valeurs qui font la force de notre équipe : être positif, travailler dur, lutter pour chaque point et croire en nos qualités." En ce qui concerne les conditions de jeu, en indoor, "il fait vraiment froid, y compris dans la salle. Parfois ça change. Cela a une influence sur les balles. Nous verrons la température qu'il fera les jours des matchs", a expliqué le capitaine. "Le terrain est assez rapide. Je pense que ça nous convient, les joueurs se sentent bien là-dessus et sont confiants." Le duel se jouera en cinq rencontres, quatre en simple et un double. (Belga)