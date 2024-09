Lara Salden et Kimberley Zimmermann poursuivent leur route en double

Lara Salden (WTA 161 en double) et Kimberlery Zimmermann (WTA 94 en double) se sont qualifiées pour le deuxième tour (quarts de finale) du double du tournoi de tennis WTA 250 de Hua Hin, épreuve sur surface dure dotée de 267.082 dollars, mercredi, en Thaïlande.

Le duo belge a battu 6-3, 7-5 les Thaïlandaises Thasaporn Naklo (WTA 626 en double) et Bunyawi Thamchaiwat (WTA 986 en double). La rencontre a duré 1 heure et 42 minutes.

Salden et Zimmermann rencontreront, pour une place en demi-finales, l'Argentine Nadia Podoroska et l'Américaine Katie Volynets. Ces dernières ont pris la mesure 6-1, 7-6 (7/4) de la paire tête de série N.2 formée par la Hongroise Timea Babos et la Tchèque Anna Siskova.

En simple, Salden (WTA 517) avait abandonné lors du deuxième et dernier tour des qualifications.