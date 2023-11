Laura Siegemund et Vera Zvonareva s'imposent en double

L'Allemand Laura Siegemund et la Russe Vera Zvonareva ont remporté le tournoi de double des WTA Finals, le Masters de tennis, lundi à Cancun au Mexique. En finale, l'Allemande, 9e mondiale en double, et la Russe, 16e mondiale, têtes de série N.6, ont battu l'Américaine Nicole Melichar-Martinez (WTA 21) et l'Australienne Ellen Perez (WTA 22), têtes de série N.8, en deux sets 6-4, 6-4.