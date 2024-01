"Le futur gratin mondial" du tennis à Louvain-la-Neuve du 22 au 28 janvier

"On verra le futur gratin mondial au BW Open", a promis Vincent Stavaux, l'un des coorganisateurs de l'évènement avec Christophe Dister, au moment de présenter le plateau mardi dans la cité étudiante.

Outre David Goffin (ATP 107), Zizou Bergs (ATP 130), Joris De Loore (ATP 167) et Alexander Blockx (ATP 351), le tournoi accueillera le Serbe Hamad Medjedovic (ATP 113), 20 ans, vainqueur des Next Gen ATP Finals, le Masters de tennis des moins de 22 ans, à Djeddah, en Arabie saoudite, fin novembre. "C'est le protégé de Novak Djokovic", a précisé Vincent Stavaux qui se réjouit aussi de la nouvelle règle ATP offrant deux entrées "Next Gen". Ainsi le Croate Dino Prizmic (ATP 178), 18 ans, et Alexander Blockx, 18 ans, qui fut numéro 1 mondial chez les juniors, seront à LLN par cette voie.