Marie Benoit et Kimberley Zimmermann manquent de sauver l'honneur face aux Américaines

La dernière rencontre de la confrontation entre la Belgique et les États-Unis dans le cadre des qualifications pour la phase finale de la Billie Jean King Cup n'a pas souri aux joueuses belges. Kimberley Zimmermann et Marie Benoit (WTA 73 et 472 en double) ont été battues par Caroline Dolehide et Taylor Townsend (WTA 31 et 12 en double), 6-3, 6-1 en 43 minutes.