Mertens en simple et double: "Devrais-je laisser tomber une finale de Grand Chelem ?"

Elise Mertens (WTA 8) était déçue, dimanche soir, de ne pas avoir pu remporter un deuxième titre à Wimbledon en double dames et un quatrième en Grand Chelem après sa défaite en finale avec l'Australienne Storm Hunter (WTA 7). Sur le Centre Court, dans la foulée du match épique entre Carlos Alcaraz (ATP 1) et Novak Djokovic (ATP 2), les deux se sont inclinées 7-5 et 6-4 contre la Taïwanaise Hsieh Su-Wu (WTA 29) et la Tchèque Barbora Strycova (WTA 238).