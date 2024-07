Mertens, qui affrontera Raducanu, a eu "besoin de temps" pour trouver son rythme"

"Elle a commencé en force, alors que je sentais que j'avais besoin de temps pour trouver mon rythme", a-t-elle expliqué à la Fédération belge de tennis. "À 2-1 dans le deuxième set, je savais que le point de basculement était proche. Je commençais à prendre l'ascendant et à mieux me déplacer. Je me demandais aussi si elle pourrait tenir ce niveau trois sets durant. J'ai nettement mieux servi", a ajouté la N.1 belge, qui est satisfaite de la manière dont son corps a réagi. "Je voulais être prudente, mais c'était impossible. Je suis contente que tout se soit bien passé."

Mercredi, au deuxième tour, c'est un tout autre match qui attendra Mertens. La native de Louvain se mesurera ainsi à la Britannique Emma Raducanu (WTA 135), 21 ans, qui avait emporté New York dans un tourbillon lors de son triomphe à l'US Open en 2021.