Michael Geerts éliminé au deuxième tour en simple et au premier en double

Michael Geerts, 28 ans, 264e mondial, a été battu en trois sets par le Bulgare Dimitar Kuzmanov, 29 ans, 184e à l'ATP: 6-3, 1-6, 6-3. Le match a duré plus de deux heures (2h11 minutes).

Associé au Mexicain Hans Hach Verdugo avec qui il forme la 4e paire tête de série, Michael Geerts a été éliminé aussi en double. Au premier tour, le duo s'est incliné face à la paire brésilienne composée de Fernando Romboli et Marcelo Zormann Da Silva sur la marque de 3-6, 6-4 et 10/5 au super jeu décisif au bout d'une heure et 33 minutes de match.