Michael Geerts rejoint les quarts de finale du double en Turquie

Michael Geerts (ATP 182 en double) et l'Italien Stefano Travaglia (ATP 703 en double) ont franchi avec succès le premier tour du double du tournoi de tennis Challenger 75 d'Antalya mercredi en Turquie. Ils ont éliminé les jumeaux serbes Ivan Sabanov (ATP 88 en double) et Matej Sabanov (ATP 93), deuxièmes têtes de série, 7-6 (7/2) et 6-2 après 1h19 de jeu.