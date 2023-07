Mirra Andreeva, 16 ans, renverse Potapova et poursuit son épopée en 8es de finale

À l'âge de 16 ans, 2 mois et 9 jours, Mirra Andreeva a obtenu sa place au 4e tour de Wimbledon dimanche. La jeune Russe classée 102e à la WTA a renversé sa compatriote de 22 ans Anastasia Potapova (WTA 23/N.22) en 1 heure et 35 minutes, 6-2, 7-5 pour atteindre la deuxième semaine de la quinzaine londonienne.

Andreeva a dominé la première manche avec trois breaks, contre un seul pour Potapova. Mais cette dernière s'est rebellée jusqu'à mener 4-1 dans le deuxième set, moment choisi par son adversaire pour revenir dans le match et égaliser à 4-4, puis 5-5 en écartant deux balles de set, et aligner les deux derniers jeux pour sceller sa victoire.

Après s'être offert la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 11/N.10) au 2e tour sur le gazon du All England Club, Andreeva écarte donc une autre tête de série pour poursuivre son aventure en 8es de finale. Elle y affrontera l'Américaine Madison Keys (WTA 18/N.25).

La Russe marche sur les traces de l'Américaine Coco Gauff (2019) et de Kim Clijsters (1999), les deux plus jeunes joueuses avant elle à avoir atteint le 4e tour de Wimbledon. Elle est d'ores et déjà assurée d'un bond au classement WTA à l'issue de la quinzaine, et grimpera au moins jusqu'au top 70.