Monte-Carlo: Medvedev et Zverev ont rendez-vous en terre connue

Daniil Medvedev, qui dit détester la terre battue, et Alexander Zverev, qui n'y a plus joué depuis sa blessure en demi-finale à Roland-Garros l'an dernier, se sont donné rendez-vous pour en découdre jeudi en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo.

Medvedev, 5e mondial et très en verve sur dur où il a remporté quatre titres cette année dont le Masters 1000 de Miami, a réussi sa transition sur terre en dominant mercredi l'Italien Lorenzo Sonego (45e) 6-3, 6-2.

"Sur terre battue, c’est bien plus difficile pour moi de sentir le jeu. J’ai du mal à dire si j’ai bien joué ou pas. On m’a dit que j’avais bien joué et que le score était bien pour moi. J’ai senti que j’étais en contrôle. Je suis très content. Ça me donne confiance pour le prochain match qui sera un gros match", a commenté le Russe.

L'ancien N.1 mondial compte 19 tournois à son palmarès, dont l'US Open 2021 et les Masters de fin d'année 2020, mais aucun titre sur terre.