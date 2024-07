Novak Djokovic écarte Lorenzo Musetti et retrouve Carlos Alcaraz

Novak Djokovic (ATP 2) s'est qualifié pour la finale de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem de tennis, sa 10e sur le gazon londonien. Il a écarté en demi-finale l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 25), surprise du tableau masculin, en trois sets 6-4, 7-6 (7/2), 6-4. La rencontre a duré 2 heures et 48 minutes.

Novak Djokovic a réalisé le premier break de la rencontre dans le premier set, mais a ensuite pêché au moment de conclure, concédant le débreak de Musetti, qui revenait à 5-4. Ce n'était que partie remise, puisque Djokovic a repris le service de l'Italien pour s'offrir la première manche sur le score de 6-4.

Musetti, 22 ans, a breaké d'entrée dans le deuxième acte, se relançant dans la rencontre. 'Nole' est revenu au score, et c'est finalement le Serbe qui a émergé dans le second set, le remportant au jeu décisif. Djokovic a hérité de trois balles de match à 5-3 dans le troisième set mais Musetti a retardé l'échéance et le N.2 mondial a validé sa qualification sur son service.