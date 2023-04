Novak Djokovic sorti en 8e de finale

Novak Djokovic a été éliminé en 8e de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo, jeudi. Le Serbe, numéro un mondial et tête de série N.1 sur le Rocher, s'est incliné 4-6, 7-5, 6-4 face à l'Italien Lorenzo Musetti, 21e mondial.

Détenteur du record de 38 titres en Masters 1000, Djokovic, redevenu N.1 mondial début avril, ne s'est imposé que deux fois sur la terre battue monégasque en 2013 et 2015 et, depuis, n'y a plus dépassé les quarts.

Lorenzo Musetti affrontera son compatriote Jannik Sinner pour une place dans le dernier carré. Sinner, 8e mondial, a battu 3-6, 7-6 (8/6), 6-1 le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 13).