Ons Jabeur renonce également à s'aligner à Paris

"J'ai toujours aimé représenter mon pays dans chaque compétition. Cependant, je dois écouter mon corps et suivre les conseils de mon équipe médicale", a conclu Jabeur.

"Après m'être consultée avec mon équipe médicale concernant une participation aux Jeux de Paris, nous avons décidé que le changement rapide de surface et l'adaptation nécessaire du corps mettrait mon genou en danger et mettrait en péril le reste de ma saison", a expliqué Jabeur. "Malheureusement, je ne serai pas en mesure de participer aux Jeux 2024 de Paris."

Plus tôt dans la journée, la Bélarusse Aryna Sabalenka, 3e mondiale, avait elle aussi annoncé son forfait pour le tournoi olympique, remettant en cause l'agencement du calendrier de la WTA, l'association des joueuses professionnelles de tennis.

Après la saison sur gazon et Wimbledon, les joueuses doivent enchaîner avec la terre battue de Roland-Garros où se tiendra l'épreuve olympique du 27 juillet au 4 août. C'est la première fois depuis Barcelone 1992 que le tennis se jouera sur ocre aux JO. Le tournoi de Toronto, un WTA 1000, est programmé ensuite du 6 au 12 août, sur surface dure, et est obligatoire pour les joueuses du top.

Elise Mertens (WTA 32) ne disputera pas non plus les Jeux, également en raison de la difficulté de jongler entre les différentes surfaces à cause de ses problèmes à l'épaule.