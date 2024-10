Pour Fissette, Swiatek est "probablement la meilleure athlète de tennis de tous les temps"

Wim Fissette s'est exprimé pour la première fois, vendredi, après l'annonce de son engagement en tant que nouveau coach de la Polonaise Iga Swiatek (WTA 1). Le Trudonnaire, 44 ans, qui a déjà travaillé avec des joueuses du calibre de Kim Clijsters, la Bélarusse Victoria Azarenka, l'Allemande Angelique Kerber et la Japonaise Noami Osaka, s'est dit ravi et honoré de pouvoir collaborer avec la native de Varsovie, 23 ans, déjà lauréate de cinq levées du Grand Chelem.

"Son manager m'a contacté il y a une dizaine de jours", a-t-il confié à Belga. "Il voulait savoir si j'étais intéressé et disponible. Après la fin de ma collaboration avec Noami (Osaka, NDLR), j'espérais recevoir un coup de fil d'une autre joueuse, et si possible d'une personne comme Iga. C'est évidemment un grand honneur. Et très particulier de pouvoir coacher une N.1 mondiale. Iga est probablement la meilleure athlète de tennis de tous les temps. Elle est très rapide, défend extrêmement bien, est très solide. Et elle met énormément d'effet dans la balle, ce qui complique la tâche de ses adversaires."

Wim Fissette étrennera sa collaboration avec Iga Swiatek lors des WTA Finals, le Masters féminin, à Riyad (Arabie saoudite), du 2 au 9 novembre, pour lesquelles elle s'est qualifiée grâce à ses titres remportés à Doha, Indian Wells, Madrid, Rome et Roland-Garros.