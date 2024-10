Retour gagnant de Novak Djokovic

L'ancien N.1 mondial, qui n'a remporté qu'un titre cette année, celui des Jeux Olympiques de Paris, a pris le meilleur sur le jeune Américain de 20 ans Alex Michelsen en deux manches 7-6 (7/3) et 7-6 (11/9) après 1h55 d'un match disputé sous toit.

"Djoko", aujourd'hui 4e mondial, a mis un peu de temps à trouver le rythme. Il s'est retrouvé mené 1-4 avant de prendre la possession du court. Après le gain de la manche initiale dans le jeu décisif, Djokovic semblait parti vers une victoire facile quand il mena 4-1, 40-15 dans la seconde manche. Michelsen s'accrocha (4-4) et obtint le droit de disputer un nouveau tie-break. Il s'y inclina non sans avoir sauvé deux balles de match (6/5 et 7:6), mais aussi manqué deux balles d'un set partout (7/8 et 8/9), contre "Nole" bien soutenu par le public local.