Roland-Garros: Iga Swiatek rejoint Coco Gauff en demi-finales

"Tout a bien fonctionné. j'ai mieux servi que lors des tours précédents et ça m'a donné beaucoup de confiance. J'ai pu jouer sans me poser de questions", a savouré la N.1 mondiale.

La vague Iga Swiatek a de nouveau déferlé sur le court Philippe-Chatrier mardi pour engloutir la Tchèque Marketa Vondrousova (6e mondiale) 6-0, 6-2 en quarts de finale de Roland-Garros et rejoindre Coco Gauff (3e) en demies pour une revanche de la finale 2022 remportée par la Polonaise.

Elle est plus que jamais favorite pour un quatrième titre sur la terre parisienne, le troisième d'affilée (après 2020, 2022, 2023), et une cinquième levée en Grand Chelem avec l'US Open 2022.

Mardi, elle affrontait la gagnante du dernier Wimbledon et la finaliste de Roland-Garros 2019. Elle lui a infligé quasiment la même punition.

Il lui a fallu 30 minutes pour remporter le premier set blanc, dont 11 minutes pour le seul quatrième jeu, empoché à sa cinquième balle de break.

Dans le deuxième set, Vondrousova a remporté son premier jeu de service et s'est offert dans la foulée sa première balle de break. Mais Swiatek l'a effacée et a repris sa marche en avant pour terminer sur un cinquième et dernier break.