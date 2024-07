Su-Wei Hsieh et Jan Zielinski s'imposent en finale du double mixte

La Taïwanaise Su-Wei Hsieh et le Polonais Jan Zielinski ont remporté la finale du double mixte de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem, dimanche sur le gazon de Londres.

Hsieh, 2e mondiale en double, et Zielinski, 27e mondial en double, se sont imposés en deux sets 6-4, 6-2 contre les Mexicains Giuliana Olmos (WTA 29 en double) et Santiago Gonzalez (ATP 14 en double). La rencontre a duré 1 heure et 16 minutes.

Hsieh et Zielinski décrochent leur deuxième titre en double mixte cette saison en Grand Chelem après l'Open d'Australie en début d'année. La Taïwanaise a été éliminée en demi-finale du double dames aux côtés d'Elise Mertens avec qui elle formait la paire tête de série N.1